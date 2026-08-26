Армения не консультируется с союзниками в ЕАЭС по вопросу подготовки вступления в Евросоюз, сообщил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

«Существенные риски усматриваем в связи с законодательно закрепленной подготовкой Армении к вступлению в Европейский союз, которая, к слову, ведется армянскими властями без каких-либо консультаций с союзниками по ЕАЭС», – сказал Агасандян.

Напомним, 24 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что Ереван в ближайшее время начнет подготовку заявки по вступлению в ЕС.