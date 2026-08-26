Служащие погранвойск и таможенной службы Армении прошли переподготовку в США, сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване.

«Представители пограничных войск и комитета государственных доходов Армении приняли участие в тренинге Службы таможенного и пограничного контроля США по вопросам международного железнодорожного пограничного контроля, который прошел в городе Эль-Пасо, штат Техас», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренинг предоставил участникам возможность ознакомиться с американским опытом в области таможенного и пограничного контроля, работой, связанной с целевыми проверками на основе оценки рисков и пограничным досмотром железнодорожных перевозок.