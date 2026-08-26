Армения сейчас «ближе к Евросоюзу, чем когда-либо прежде», заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что Ереван, вероятно, «в ближайшее время» начнет процедуру подачи официальной заявки на вступление в ЕС, однако конкретные сроки не назвал.

Комментируя сближение Армении с Евросоюзом, Маркус Ламмерт отметил, что в мае состоялся первый в истории саммит ЕС и Армении. Он также указал на сотрудничество сторон в рамках «Плана устойчивости и роста» и Европейского фонда мира. По словам представителя ЕК, Армения уже сделала «первый шаг в направлении ЕС», приняв закон о начале процесса европейской интеграции. Ламмерт назвал это решение «важным символическим сигналом».

Вместе с тем в Еврокомиссии подчеркнули, что вступление в ЕС предполагает «четко определенный процесс, основанный на заслугах». Как отметил Ламмерт, процедура начинается с подачи государством официальной заявки на членство. Представитель ЕК добавил, что Брюссель уже предпринимает шаги для дальнейшего сближения с Ереваном, в том числе в сфере транспортного сообщения, торговли и других областях сотрудничества.