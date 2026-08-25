SpaceX построит в Луизиане новый космодром Starbase Louisiana стоимостью $100 млрд, который станет пятым объектом компании такого типа. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Компания SpaceX заключила соответствующее соглашение с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри. Проект станет крупнейшей инвестицией в истории штата.

Строительство космодрома планируется начать в 2027 году. Первый испытательный запуск может состояться в 2029 году, а полноценный ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2030 год. На территории Starbase Louisiana разместятся пять стартовых комплексов, предприятия по производству ракетного топлива, электростанции, глубоководный порт, аэропорт и жилые кварталы для сотрудников и их семей.

Космодром будет использоваться для запусков сверхтяжелой ракеты Starship. В SpaceX рассчитывают, что новая площадка поможет реализовать задачу по проведению «тысяч запусков Starship в год». По замыслу компании, это должно сделать космические путешествия более доступными и привычными, сопоставимыми по удобству с авиаперелетами.