Американская кантри-певица Долли Партон умерла в возрасте 80 лет, сообщили ее родственники в Instagram-аккаунте исполнительницы.

Родные певицы опубликовали видеообращение, в котором ее племянник Брайан Сивер сообщил о смерти своей тети.

«Это видеообращение — то, о чем она попросила меня несколько лет назад, до того, как я полностью принял это как неизбежное будущее», — сказал Сивер.

За свою карьеру Долли Партон выпустила альбомы Here You Come Again, Trio и Blue Smoke, а также записала песни Jolene и I Will Always Love You, ставшие мировыми хитами. Исполнительница также снималась в фильмах «С девяти до пяти», «Горный хрусталь» и других картинах.

Партон была лауреатом десяти конкурсных премий Grammy, полученных с 1979 по 2021 год, а в 2011 году удостоилась специальной награды Академии звукозаписи за вклад в музыку. Помимо творческой деятельности, певица была известна масштабной благотворительной работой. Она основала фонд Dollywood Foundation и программу Imagination Library, направленную на развитие у детей любви к чтению.

Тем временем американский президент Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в США на неделю в связи со смертью кантри-певицы.

«С большой грустью сообщаю, что Долли Партон – одна из величайших в истории кантри-певиц в стране и далеко за ее пределами – только что скончалась. Это настоящая утрата для миллионов людей», – написал президент США в Truth Social.

По его словам, таких, как Партон, никогда не было и никогда не будет. «Покойся с миром, Долли! Мир любит тебя», – отметил Трамп.