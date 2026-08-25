Пакистан обратился к США с просьбой предоставить кредит в размере $10 млрд для стабилизации экономики и рассчитывает получить ответ в ближайшие два месяца, сообщает Bloomberg.

Советник министра финансов Пакистана Хуррам Шехзад в интервью агентству отметил, что переговоры с США о предоставлении кредита проходят конструктивно.

«Предлагаемый США механизм стабилизации послужит потенциальной опорой и сигналом доверия, способствуя доступу к рынкам и привлечению частного капитала», – добавил Шехзад.

Как отмечает агентство, Исламабад намерен использовать улучшение отношений с Вашингтоном при президентстве Дональда Трампа для укрепления национальной экономики. В 2023 году Пакистан оказался на грани дефолта.