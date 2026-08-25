Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что Тегеран обладает полным суверенным контролем над Ормузским проливом. Об этом сообщает Al Jazeera.

По его словам, контроль Тегерана над проливом соответствует законному и суверенному праву Ирана распоряжаться своими национальными богатствами.

«Ормузский пролив является собственностью Ирана», – заявил Ареф.

Вице-президент также заявил о готовности Тегерана противостоять любым угрозам и отметил, что Иран «заставит любого противника, который хотя бы косо посмотрит на страну, пожалеть об этом».

Ареф также обратил внимание на то, что Запад применяет двойные стандарты в вопросах прав человека и оправдывает свои преступления.

«Использование Западом двойных стандартов в таких понятиях, как права человека, и оправдание таких преступлений, как убийство 168 подростков (в Минабе), еще раз подчеркивает необходимость опираться на внутреннюю силу и научные достижения молодежи для укрепления позиций страны на международной арене», – указал Ареф.