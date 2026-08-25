Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не позволит другим странам определять курс ее внешней политики и продолжит добиваться установления мира в регионе.

«Мы также не откажемся от поддержки восстановления наших соседей только потому, что преступные сети, на руках которых кровь невинных, оказались под угрозой. Внешняя политика этой страны определяется исключительно турецким народом. Никакой другой субъект, кроме самого народа, не может диктовать Турции курс и границы ее внешней политики», – заявил турецкий лидер в обращении к нации.

По словам Эрдогана, Анкара продолжит придерживаться самостоятельного внешнеполитического курса и участвовать в усилиях по установлению мира в регионе.

Заявление турецкого лидера прозвучало на фоне угроз израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Тель-Авив не потерпит турецкого военного присутствия в Сирии.