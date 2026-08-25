Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента Финляндии Александера Стубба «реальным дебилом» и «моральным уродом», комментируя его заявления о допустимости ударов ВСУ по территории России и объектам инфраструктуры.

«Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса. Моральный урод и дурак. Впрочем, он был таким еще тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект», – написал Медведев в соцсетях.

Ранее президент Финляндии заявил, что Украины по объектам в глубине российской территории, включая логистические центры Wildberries, «повышают стоимость и цену войны для России». По его словам, такие действия являются «разумной военной стратегией со стороны Украины» и заслуживают поддержки.