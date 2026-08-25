Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в сентябре планирует отправиться в США и убедить президента Дональда Трампа поставить Украине ракеты-перехватчики для комплексов Patriot к зиме. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Бернем намерен обсудить этот вопрос с другими европейскими лидерами на встрече «коалиции желающих», которая пройдет на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре», – сказал Бернем.

Агентство отмечает, что это будет его первый визит в США в качестве премьер-министра.

«Я еще не до конца согласовал детали, но, вероятно, поеду, особенно после сегодняшнего обсуждения (в понедельник в Киеве)… Я четко понимаю, что мне нужно сделать в течение ближайших нескольких недель», – подчеркнул глава британского правительства.

Ранее Бернем во время своего первого визита в Киев передал Украине «секретные чертежи» компонентов ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог наладить их собственное производство.