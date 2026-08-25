Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО способно усилить безопасность всего Североатлантического альянса и снизить угрозу новой агрессии России против его членов.

«Если верить в силу НАТО, то Эстонии, не дай Бог, но если возникнут какие-то риски, есть более 30 стран, которые, на мой взгляд, должны одновременно защищать любую страну, являющуюся союзником в НАТО. И если честно, если Украина будет в НАТО, то это выгодно для всех стран, которые уже в НАТО, потому что меньше рисков у других стран, что Россия начнет агрессию против другой страны НАТО, ведь в НАТО есть страна с сильной армией», — отметил украинский лидер во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Зеленский также отметил, что потенциальное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для России, добавив, что пока Украина не является членом альянса.

В свою очередь Карис заявил, что Украина является неотъемлемой частью Европы. По его словам, вступление страны в ЕС и НАТО — «это не отдаленная мечта украинского народа, а вполне обоснованные надежды».