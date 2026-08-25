Публичное юридическое лицо «Управление Приморского бульвара» будет реорганизовано путем преобразования в закрытое акционерное общество (ЗАО) «Приморский бульвар». Cоответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

ЗАО будет заниматься охраной, управлением, содержанием и развитием Приморского национального парка в Баку.

Функции по охране и управлению Площадью государственного флага и Музеем государственного флага переданы Управлению делами президента Азербайджана.

Для общего руководства деятельностью общества создан Наблюдательный совет из 3 членов, включая председателя. Текущее руководство будет осуществлять правление из трех человек — председателя и двух его заместителей.

Полномочия общего собрания общества возложены на президента Азербайджана, включая реорганизацию, ликвидацию, назначение и освобождение от должности членов Наблюдательного совета и правления.

Кабинет министров утвердит устав и уставный капитал общества, а Минфин проведет финансовую экспертизу структуры, штатных единиц и системы оплаты труда.