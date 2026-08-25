Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Дональду Трампу поддерживать прямую связь без участия посредников. По данным CNN Brasil, таким образом бразильский лидер рассчитывает снизить влияние госсекретаря США Марко Рубио.

По информации источников телеканала, в последние недели Лула был недоволен действиями Рубио и сам инициировал телефонный разговор с Трампом. Во время беседы он предложил лидерам двух стран общаться напрямую, исключив из контактов американских и бразильских посредников.

Лула также заявил, что информация о действиях бразильского правительства, поступающая Трампу, искажена и не соответствует действительности.

По данным CNN Brasil, одной из главных причин обеспокоенности бразильского президента являются возможные попытки Вашингтона вмешаться в президентские выборы в Бразилии, которые пройдут в октябре.

В администрации Лулы рассчитывают на улучшение отношений с США в случае его переизбрания в 2026 году. Бразильские власти уже дали понять, что президент готов посетить Трампа с официальным визитом в 2027 году, если сохранит свой пост еще на один четырехлетний срок.