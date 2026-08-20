Али Абдель Хамид Шаат, новый администратор Газы в рамках предложенного администрацией Трампа мирного плана из 20 пунктов, намерен сбрасывать обломки разрушенных зданий в Средиземное море. Это позволило бы освободить дополнительное пространство для жителей Газы, которые еще до войны были стеснены на небольшой территории.

«Если я пригоню бульдозеры и сдвину обломки в море, то смогу одновременно получить новые земли для Газы и расчистить завалы. Это займет не более трех лет», — говорил он.

Во многих отношениях Шаат идеально подходит на роль главы назначенного при поддержке США Национального комитета по управлению Газой (NCAG). Он родился в 1958 году в Хан-Юнисе в секторе Газа, получил образование инженера-строителя в Каире и Белфасте, а впоследствии занимал должности заместителя министра планирования и министра транспорта и связи в правительстве Палестинской администрации (ПА). Он хорошо знаком с палестинской бюрократией и международными донорами и имеет значительный опыт государственного управления.

Шаат также разбирается в международном финансировании. На сайте NCAG его представляют как специалиста, способного «управлять сложными многомиллионными бюджетами и выстраивать партнерские отношения на высоком уровне с правительствами, банками развития и частными инвесторами». Он уже встретился с представителем крупнейшего сообщества доноров — Европейского союза. Бывший сотрудник израильских служб безопасности сообщил Foreign Policy, что кандидатура Шаата прошла проверку еще до официального объявления о его назначении главой NCAG.

«Мы — палестинские умы, а не оружие», — заявил Шаат в январе, говоря о команде из примерно дюжины членов NCAG, которой поручено временное управление Газой.

Таким образом, Шаат способен содействовать восстановлению инфраструктуры и экономическому развитию в интересах палестинцев. Одновременно его кандидатура приемлема для Израиля, а его репутация эффективного управленца соответствует концепции президента США Дональда Трампа об «экономическом мире» в регионе. Трамп рассматривает экономическое благополучие как путь к примирению между Израилем и палестинцами, хотя его план превратить Газу в «Ривьеру» подвергся широкой критике как бесчувственный.

Палестинцы отчаянно нуждаются в восстановлении Газы. Даже ХАМАС заявил о готовности передать управление сектором технократу. Однако среди палестинцев существуют опасения, что за Шаатом и NCAG стоит более масштабная стратегия: обеспечить экономическое процветание таким образом, чтобы национальная борьба потеряла актуальность, одновременно углубив внутренний раскол среди палестинцев.

«Теперь Шаат будет выполнять функции, которые ранее в Газе осуществляла Палестинская администрация, например управлять пограничным переходом Рафах и обеспечивать школьников учебниками», — заявил сотрудник Европейского совета по международным отношениям Мухаммад Шехада. По его словам, это создает риск разрушения существующей координации между Газой и Западным берегом.

Шаату придется действовать крайне осторожно, чтобы его не стали воспринимать как марионетку и он не утратил доверие палестинцев. Если NCAG превратится в постоянный орган управления Газой, это может еще больше закрепить географический раскол между Западным берегом и сектором Газа и ослабить палестинское национальное движение.

«Никаких сроков завершения работы NCAG в Газе не установлено», — отметил Эран Лерман, полковник разведки в отставке и бывший заместитель советника Израиля по национальной безопасности, ныне занимающий пост вице-президента Иерусалимского института стратегии и безопасности.

Согласно тексту мирного плана из 20 пунктов, главная задача NCAG заключается в обеспечении повседневных государственных услуг до тех пор, пока Палестинская администрация не завершит программу реформ и не будет готова взять управление на себя.

На первый взгляд план выглядит достаточно просто, однако его реализации препятствует множество факторов. Перед Шаатом стоят многочисленные проблемы, связанные не только с Израилем, но и с фундаментальным кризисом внутри самого палестинского движения.

Первая задача — вообще приступить к работе. Спустя более семи месяцев после назначения главным комиссаром NCAG Шаат вместе со своей командой по-прежнему находится в гостинице в Каире. Восстановление Газы даже не началось.

ХАМАС согласился убрать оружие на хранение, однако Израиль не считает это разоружением и отказывается гарантировать соблюдение существующих договоренностей в преддверии парламентских выборов в Израиле в октябре. Израиль подозревает, что ХАМАС никогда полностью не откажется от контроля над сектором и не разоружится, поэтому не хочет лишаться рычагов влияния, полученных после повторной оккупации Газы. Палестинцы, в свою очередь, сомневаются, что Израиль вообще когда-либо собирался уходить.

Некоторые опасаются, что Израиль намерен использовать Шаата и NCAG как модель управления, которую впоследствии можно будет распространить и на Западный берег, сделав центральным элементом экономическое процветание, а не национальное освобождение.

«Согласно мирному плану Трампа из 20 пунктов, NCAG должен передать Газу Палестинской администрации после проведения необходимых, хотя и не конкретизированных реформ, — отметил Шехада. — Однако есть подозрения, что этого может не произойти и что вместо этого NCAG в перспективе может взять на себя управление Западным берегом».

По словам Лермана, Израиль с осторожностью относится к перспективе распространения власти Палестинской администрации на Газу. «Пока неясно, будет ли ПА вообще играть какую-либо роль в Газе», — сказал он, добавив, что со временем NCAG потенциально может стать моделью и для Западного берега. При этом конкретного плана по замене ПА пока нет.

«NCAG может стать примером того, как могло бы выглядеть более эффективное управление после ухода Аббаса», — заявил Лерман, имея в виду 90-летнего президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса, возглавляющего ее уже два десятилетия. «Речь не обязательно идет о свержении ПА и ее замене NCAG, но определенно — о создании новых стандартов, которые изменили бы методы управления и в Рамалле».

При всех претензиях к Израилю сами палестинцы также признают необходимость реформирования собственного политического руководства и спасения ослабленного национального движения. Существует осторожная надежда, что Палестинская администрация наконец проведет выборы в ноябре, а в идеале — и президентские выборы в следующем году, и что политические силы ради этого смогут преодолеть свои разногласия.

Некоторые палестинцы считают, что преодолеть раскол между Газой и Западным берегом можно только одним путем — через выборы.

«У палестинского движения есть три возможных пути, — заявил Шехада. — Вооруженное сопротивление лишь даст Израилю повод убивать еще больше палестинцев. Ненасильственное движение также не работает: любого, кто приблизится к желтой линии, просто застрелят», — сказал он, имея в виду фактическую границу в Газе, контролируемую израильскими военными. «Единственный путь вперед — выборы».

Аббас потребовал, чтобы политические силы и кандидаты в качестве условия участия в выборах отказались от насилия и признали Израиль. Это рассматривается как намеренная попытка исключить ХАМАС, победивший на выборах 2006 года. Последовавшие тогда вооруженные столкновения между ХАМАС и доминировавшим в Палестинской администрации ФАТХ привели к расколу: Газа оказалась под властью ХАМАС, а Западный берег — ПА.

ХАМАС не отказался от насилия, однако все еще может найти способ принять участие в выборах. По словам Шехады, ряд политических групп уже ведут переговоры с ХАМАС о формировании избирательного альянса, а представители движения могут баллотироваться как независимые кандидаты. Сам ХАМАС заявил о готовности участвовать в выборах в составе максимально широкой национальной коалиции. При этом движение никогда не признавало Израиль и предлагало лишь худну — длительное перемирие, а не окончательное урегулирование конфликта.

Палестинские аналитики отмечают, что ХАМАС понес тяжелые потери, но не был уничтожен и сохраняет шансы на политическую борьбу. В прошлом месяце новым лидером движения был избран Халиль аль-Хайя.

«Ни один из многочисленных планов управления Газой не дает ответа на вопрос, как сдержать остатки неформальной системы ХАМАС, которая пережила уничтожение официальных органов управления движения и способна сохранять контроль неопределенно долго», — писал Ибрагим Далалша из базирующегося в Рамалле Horizon Center.

На протяжении многих лет ряд палестинских активистов выступали за примирение ФАТХ и ХАМАС. Хусейн аш-Шейх, вице-президент при Аббасе и его предполагаемый преемник, недавно поздравил аль-Хайю с избранием, однако признаков более широкого сближения пока нет.

Если выборы состоятся, Палестинская администрация — или, шире, избранный самими палестинцами орган власти — сможет укрепить свои притязания на управление Газой в противовес NCAG, находящемуся под контролем созданного Трампом «Совета мира».

Это позволило бы предотвратить дальнейшую фрагментацию палестинских территорий. Однако для признания международным сообществом в качестве политического игрока ХАМАС придется отказаться от насилия. В свою очередь, ФАТХ и другие силы должны будут принять результаты выборов, даже если ХАМАС и его союзники покажут более высокий результат.

На данном этапе нет уверенности даже в том, что выборы вообще состоятся. В 2021 году Аббас отменил их в последний момент после отказа Израиля разрешить палестинцам Восточного Иерусалима принять участие в голосовании. Если выборы вновь не состоятся, полномочия Шаата могут продлиться значительно дольше, чем потребуется для восстановления Газы.

Жители Газы отчаянно нуждаются в базовых условиях для жизни, а палестинцы в целом заинтересованы в экономическом развитии — но не ценой отказа от права на самоопределение. Шаат практически не способен влиять на более широкие политические процессы вокруг выборов или на реальные и предполагаемые планы Израиля. Однако перед ним стоит крайне сложная задача: улучшить жизнь палестинцев, не поставив под угрозу их национальные устремления.