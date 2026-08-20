В Баку по инициативе Бакинской инициативной группы пройдет международная конференция на тему «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за репарации».

В мероприятии примут участие официальные лица из бывших колоний Бельгии — Демократической Республики Конго (ДРК), Руанды и Бурунди, где, как отмечается, эта страна до сих пор сохраняет неоколониальное влияние, а также представители Марокко, Южно-Африканской Республики и ООН.

Среди гостей — омбудсмен Демократической Республики Конго, депутаты парламента Конго, посол Руанды в Турции и дипломаты, а также эксперты ООН.

В конференции также примут участие эксперты по международному праву, восстановлению исторической справедливости и вопросам репараций, исследователи, правозащитники и другие.