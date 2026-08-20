Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани заявил Axios, что Дамаск заранее сообщил Израилю об отсутствии планов по созданию турецкой военной базы или постоянного присутствия Турции на авиабазе Абу-эд-Духур.

Несмотря на это, в ночь на 18 августа Израиль нанес удар по объекту на севере Сирии, сбросив не менее восьми бомб на взлетно-посадочные полосы и ангары. В результате были повреждены недавно восстановленные ВПП, погибших и пострадавших не было.

По словам израильской стороны, целью удара было предотвращение наращивания турецкого военного присутствия на базе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Сирия была заранее предупреждена о недопустимости размещения там турецких сил.

Аш-Шайбани отверг эти утверждения. Он заявил, что работы на базе были ограничены восстановлением инфраструктуры, поврежденной в ходе войны, для последующего использования сирийскими ВВС. По его словам, объект оставался в значительной степени пустым и еще не был полностью восстановлен и введен в эксплуатацию.

Глава МИД Сирии подтвердил, что турецкие военные офицеры посещали базу за несколько дней до удара, однако назвал это частью сотрудничества в сфере подготовки и обмена опытом. Он подчеркнул, что Сирия также сотрудничает в военной сфере с Саудовской Аравией, Иорданией, Катаром и Россией.

Аш-Шайбани также сообщил, что сирийские власти поддерживали контакты с Израилем и администрацией президента США Дональда Трампа до и после удара. Дамаск призвал уважать суверенитет Сирии и предотвратить дальнейшую эскалацию.

По словам министра, Сирия по-прежнему готова к переговорам с Израилем о снижении напряженности на границе. Он заявил, что в ходе продолжавшихся около года переговоров при посредничестве администрации Трампа сторонам удалось согласовать на бумаге формулу соглашения в сфере безопасности, однако Израиль впоследствии отказался от выполнения своих обязательств.

Аш-Шайбани отметил, что Дамаск не закрывает дверь для новых переговоров, однако считает, что безопасность должна учитывать интересы обеих сторон, а Израиль должен пересмотреть свою политику в отношении Сирии.