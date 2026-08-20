В ночь на 20 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в российском Нижнекамске.

По предварительным данным, в результате удара погибли 12 человек.

Также сегодня ночью были атакованы нефтяной терминал «Таманьгазнефть» в Краснодарском крае и подстанция ПС «Тамань» 500 кВ.

В ночь на 20 августа на всей территории аннексированного Крыма пропало электричество. Перед этим в ряде городов были слышны взрывы.

Сначала сообщалось, что Керчь, Феодосия, Симферополь и Севастополь остались без света, однако затем стало известно об отключении электроэнергии по всему полуострову.

До этого мониторинговые каналы сообщали о фиксации движения большого количества беспилотников в различных районах Крыма.