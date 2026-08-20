В Армении готовят к прокату фильм о Монте Мелконяне — бывшем члене террористической организации ASALA и одном из наиболее одиозных командиров армянских террористических формирований периода Первой карабахской войны.

Картина под названием «Монте», снятая компанией Genetic Production, выйдет на большие экраны в ноябре. Создатели утверждают, что фильм основан на реальных событиях и посвящен жизни Мелконяна и его участию в Карабахской войне.

При этом в анонсе фактически создается героизированный образ человека, чья биография напрямую связана с радикальным армянским подпольем и вооруженным насилием. Участие Мелконяна в ASALA — организации, стоявшей за серией террористических атак, — в подобной подаче отодвигается на второй план, уступая место образу «национального героя».

В результате под видом исторического кино зрителю предлагают очередную попытку романтизации фигуры, связанной с терроризмом и насилием.