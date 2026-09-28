Министерство национальной обороны Турции поделилось кадрами с военных учений «Сила единства — 2026».

«На учениях, проводимых с целью борьбы с гибридными угрозами и развития совместного оперативного потенциала, наши военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи в сложных условиях. Три страны, единая воля, мощная координация, точное попадание!», — подчеркивается в сообщении в соцсети Х.