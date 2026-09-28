Министерство национальной обороны Турции поделилось кадрами с военных учений «Сила единства — 2026».
«На учениях, проводимых с целью борьбы с гибридными угрозами и развития совместного оперативного потенциала, наши военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи в сложных условиях. Три страны, единая воля, мощная координация, точное попадание!», — подчеркивается в сообщении в соцсети Х.
Отметим, что совместные военные учения «Сила единства — 2026» проводятся в Азербайджане с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции.
🇹🇷🇦🇿🇺🇿 Birliğin gücü, hedefte tam isabet! 🎯
Azerbaycan’ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan’ın katılımıyla icra edilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor.
Hibrit tehditlerle mücadele ve müşterek harekât kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla… pic.twitter.com/0qs8uc9htC
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2026