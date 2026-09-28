Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обязательно ответит на российские удары по столице и другим регионам страны.

По его словам, после попадания по зданию Национальной академии наук в центре Киева продолжается спасательная операция. Зеленский также сообщил об атаках на фармацевтическую компанию и автозаправки в Киеве, бизнес-центр в Днепре, а также другие гражданские объекты и предприятия.

«К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Россия, по его словам, должна понести ответственность и «ощутить реальные последствия».

После ночных и утренних атак 28 сентября удары по Киеву продолжились днем. Один из беспилотников попал в главное здание Национальной академии наук в историческом центре города.