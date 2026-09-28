Бывший командующий российскими группировками войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Он будет курировать новое подразделение правительства по поддержке участников войны в Украине и их семей, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Лапин покинул военную службу в 2025 году. Ранее он командовал группировкой «Центр», а затем «Север». После отступления российских войск из Лимана в 2022 году его резко критиковал Рамзан Кадыров, требовавший разжаловать генерала до рядового.

Позднее Лапин вернулся на высокие командные должности, а после увольнения из армии перешел на гражданскую работу в Татарстане, где занимался вопросами войны, обороны и ветеранов.