Отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Кыргызстане стало причиной крупного сбоя в энергосистеме Казахстана и ряда соседних стран Центральной Азии. Об этом заявили в пресс-службе системного оператора Единой электроэнергетической системы Казахстана АО «KEGOC».

По данным компании, 14 августа в 14:37 на Токтогульской ГЭС отключились два гидрогенератора общей мощностью 600 МВт. В результате произошла перегрузка транзитной линии «Север — Восток — Юг», после чего Южная зона была отделена от Единой электроэнергетической системы Казахстана и Объединенной энергосистемы Центральной Азии, объединяющей Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

В Казахстане без электроэнергии временно осталась часть потребителей в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Жетысуской областях. Перебои также затронули Карагандинскую, Улытаускую и Абайскую области.

В «KEGOC» сообщили, что уже к 14:47 энергоснабжение потребителей в Карагандинской, Улытауской и Абайской областях было полностью восстановлено. К 16:26 электричество вернулось в Алматинскую и Жетысускую области, а к 16:34 — в Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области.

Причины технологического нарушения будет устанавливать специальная комиссия.