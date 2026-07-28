Организация ONESXM, выступающая за независимость острова Сен-Мартен, разделенного между Францией и Нидерландами, выступила с заявлением в поддержку Азербайджана и Бакинской инициативной группы (БИГ).

Как сообщили в БИГ, организация решительно отвергла обвинения трех депутатов Национального собрания Франции, направленные против Азербайджана и деятельности группы в сфере деколонизации. В ONESXM также раскритиковали попытки французских парламентариев представить заявления президента Азербайджана как вмешательство во внутренние дела Франции.

В организации подчеркнули, что вопросы деколонизации и права народов на самоопределение регулируются международным правом, Уставом ООН и Декларацией ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, поэтому не могут считаться внутренним делом какого-либо государства.

В заявлении отмечается, что Бакинская инициативная группа выполняет легитимную миссию, предоставляя международную площадку народам, которые продолжают бороться против колониального управления.

ONESXM также напомнила, что Новая Каледония и Французская Полинезия до сих пор входят в список территорий ООН, подлежащих деколонизации. Организация заявила, что политика Парижа не устраняет существующее неравенство и ограничения прав местного населения, и призвала французские власти незамедлительно провести на Сен-Мартене официальный референдум, который позволит жителям свободно выбрать между независимостью и сохранением нынешнего статуса.

В Бакинской инициативной группе, комментируя заявление ONESXM, отметили, что оно демонстрирует: попытки Парижа с помощью давления и обвинений во «вмешательстве во внутренние дела» не способны остановить международное движение за деколонизацию. В БИГ подчеркнули, что организация стала платформой, объединяющей движения против французского колониального наследия — от Карибского бассейна до Тихого океана, — позволяя им координировать свои действия и привлекать внимание мирового сообщества.

В заключение ONESXM заявила, что эпоха колониализма должна завершиться, а право народов на свободное самоопределение не должно ограничиваться политическим давлением, угрозами или другими формами вмешательства.