Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о назначениях и отзыве послов.
Эльчин Гусейнли освобожден от должности посла Азербайджана в Индии, а также по совместительству в Бангладеш, Бутане, Мальдивах, Непале и Шри-Ланке и назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Италии.
Агалар Атамогланов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Казахстане.
Алимирзамин Аскеров отозван с должности посла в Таджикистане и назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Казахстане.
Эльхан Гахраман назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Таджикистане.