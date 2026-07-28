Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о назначениях и отзыве послов.

Эльчин Гусейнли освобожден от должности посла Азербайджана в Индии, а также по совместительству в Бангладеш, Бутане, Мальдивах, Непале и Шри-Ланке и назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Италии.

Агалар Атамогланов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Казахстане.

Алимирзамин Аскеров отозван с должности посла в Таджикистане и назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Казахстане.

Эльхан Гахраман назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Таджикистане.