С начала деятельности Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2020 году в рамках программ реинтеграции в семьи были возвращены 913 детей.

Как сообщили в министерстве, перед возвращением детей семьям разрабатываются индивидуальные планы развития, предусматривающие меры социальной поддержки. На их основе семьям оказывается необходимая помощь для укрепления семейной среды и создания условий для воспитания ребенка.

После возвращения детей специалисты проводят регулярный мониторинг, оценивая условия их проживания и обстановку в семье.

В ведомстве также отметили, что агентство оказывает социально-психологическую поддержку семьям и проводит профилактическую работу, направленную на предотвращение утраты детьми родительской опеки. Благодаря этим мерам с 2020 года удалось предотвратить передачу 1 019 детей в учреждения социального обслуживания.