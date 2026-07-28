Новый чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов вручил верительные грамоты президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана,

В ходе церемонии Мирзиёев отметил высокий уровень азербайджано-узбекских отношений, подчеркнув, что благодаря политической воле лидеров двух стран сотрудничество вышло на уровень стратегического партнерства и союзничества.

По словам главы Узбекистана, объем взаимной торговли между странами вырос на 40%, число совместных предприятий достигло почти 450, а объем грузоперевозок увеличился в два раза. Мирзиёев подчеркнул, что поставлена цель в ближайшей перспективе довести объем совместного инвестиционного портфеля до 10 млрд долларов.

Президент Узбекистана также выразил уверенность, что предстоящие встречи на высшем уровне придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.