Участие Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конфликте вокруг Карабаха было невозможно, поскольку даже сама Армения не признавала эту территорию, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Была история с Арменией, которая вроде как говорила: «Давайте задействуем механизм ОДКБ». А по сути — в отношении кого и чего? Той территории, Нагорного Карабаха, которую сама Армения, к сожалению, к счастью — это не мой вопрос, это к ним, к Еревану, — не признавала ни своей, ни независимой», — сказала она на молодежном форуме «Гвардейск».

Дипломат подчеркнула, что в таких условиях механизм ОДКБ задействовать было нельзя.