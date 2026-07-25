Иран раскритиковал заявления Европейского союза о ситуации с правами человека в стране, обвинив Брюссель в двойных стандартах.

Публикацию об этом разместил на своей странице в соцсети Х пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

Бегаи поставил под сомнение позицию ЕС в вопросах прав человека, подчеркнув, что эти заявления противоречат, по его словам, поддержке Европейским союзом действий против Ирана. «Как заявленная приверженность правам человека может так легко сочетаться с предоставлением логистической и технической поддержки смертоносной агрессии против иранского народа — агрессии, которая преднамеренно направлена против гражданского населения и критически важной национальной инфраструктуры?» — написал Багаи.

Он также обвинил Европейский союз в неспособности осудить, как он выразился, нарушения в отношении иранских граждан, заявив, что позиция блока нанесла ущерб его репутации. «Это не просто потеря доверия. Это банальность зла — и чистейшая форма лицемерия», — заявил иранский представитель.

Комментарии последовали после заявлений главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас относительно обеспокоенности блока ситуацией с правами человека в Иране.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана под предлогом ответа на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.