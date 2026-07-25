Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто предложил экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову должность советника, сообщает газета La Repubblica.

«На следующий день после его отставки я позвонил ему и спросил: «Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?», — рассказал Крозетто в интервью итальянской газете.

Отвечая на вопрос о реакции Федорова, Крозетто заявил, что бывший министр был «растроган» и воспринял предложение как «знак уважения и дружбы».

Крозетто высоко оценил вклад Федорова в развитие военных инноваций, назвав его «одним из тех, кто полностью изменил правила игры на поле боя».