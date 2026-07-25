Коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла в пятницу удары по военным объектам проиранской группировки хуситов («Ансар Алла») в провинции Ходейда на западе Йемена, сообщает Reuters.

Саудовская сторона утверждает, что эти объекты использовались для создания угроз коммерческому судоходству.

Связанный с хуситами телеканал «Аль-Масира» сообщил, что удары пришлись по объектам государственной телекоммуникационной корпорации в городе Ходейда и острову Камаран в Красном море.

Представитель саудовской коалиции Турки аль-Мальки заявил, что порт Ходейды не был целью атаки и что йеменские порты Ходейда, Рас-Иса и Салиф остаются открытыми для коммерческих судов. Коалиция пообещала «бескомпромиссный» ответ в случае продолжения атак хуситов.