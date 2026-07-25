Тбилисский метрополитен и Грузинская железная дорога возобновили работу, сообщает Report.

После масштабного отключения электроэнергии, произошедшего утром в Грузии, оба учреждения возобновили работу в штатном режиме, говорится в сообщении.

В настоящее время работа Тбилисского метрополитена и Грузинской железной дороги полностью восстановлена, перевозки пассажиров осуществляются в обычном режиме.

В Грузии с целью устранения последствий вчерашней аварии в Тбилиси и некоторых регионах страны на короткое время приостановлено электроснабжение.

Причины блэкаута расследуются.

Напомним, что 24 июля около 01:00 ночи в результате аварии в энергосистеме Тбилиси и большинства регионов Грузии произошли масштабные перебои в работе электросетей и телекоммуникационных сетей.

09:41 В Грузии второй день подряд происходят масштабные отключения электроэнергии, сообщают местные СМИ.