ЮНЕСКО добавила шесть объектов, расположенных в Иудее и Самарии, а также на юге Ливана в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, в рамках экстренной процедуры на заседании в Пусане. Решение об этом было принято, несмотря на возражения Израиля, пишет Newsru Израиль

В список включены: археологический комплекс Себастия, расположенный в 10 км к северо-западу от Шхема, и уникальный комплекс из пяти крепостей, расположенных в районе горы Амель в южном Ливане, чья архитектура формировалась на протяжении почти