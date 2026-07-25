Главное управление Государственной дорожной полиции в связи с ожидаемой 25–29 июля на территории страны жаркой погодой призывает водителей быть более внимательными и передвигаться с учётом состояния своего здоровья и технического состояния транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе Управления, высокая температура может привести к снижению концентрации внимания у водителей, быстрой утомляемости, увеличению времени реакции, а также внезапному ухудшению самочувствия, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует, в частности, пожилым водителям, а также лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями, без необходимости не выезжать в самые жаркие часы дня. Остальным водителям рекомендуется заранее проверять техническую исправность автомобиля, особенно состояние системы охлаждения, тормозной системы, шин и кондиционера, во время длительных поездок регулярно делать перерывы для отдыха, прекращать движение при появлении слабости, головокружения, сонливости или иных признаков недомогания, соблюдать скоростной режим, избегать рискованных манёвров, не оставлять малолетних детей без присмотра в автомобиле, а также перед началом движения проветривать транспортное средство, находившееся под солнцем.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь призывает всех водителей учитывать погодные условия, по возможности планировать поездки на относительно прохладное время суток, строго соблюдать правила дорожного движения и воздерживаться от действий, способных поставить под угрозу жизнь и здоровье как их самих, так и других участников дорожного движения.