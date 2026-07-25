Гражданка Канады китайского происхождения, проходившая стажировку в Верховном главном командовании объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE), была заключена под стражу в Бельгии по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны и участии в преступной организации.

Как передает RTBF, об этом сообщила федеральная прокуратура Бельгии.

По данным прокуратуры, сотрудники службы безопасности SHAPE обратили внимание на ее деятельность и сообщили об этом Главному управлению разведки и безопасности (SGRS).

Федеральная прокуратура, которая занимается расследованием дел о шпионаже, поручила расследование Федеральной судебной полиции Шарлеруа. По делу были проведены обыски в доме подозреваемой и на ее рабочем месте в штаб-квартире SHAPE в Касто, недалеко от Монса.

Расследование продолжается. Федеральная прокуратура заявила, что с учетом продолжающихся следственных действий и в интересах расследования дополнительная информация пока не будет предоставляться.