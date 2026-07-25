Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, сообщает ТАСС.

«Перед пленарным заседанием форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», — говорится в сообщении.

Темой форума заявлено формирование глобальной логистической экосистемы, новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества. Участие в форуме также примут вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации и областей и Казахстана, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что после поездки в Иркутск в пятницу, 24 июля, глава государства отправится в Омск, «где планируется мероприятие с Казахстаном».