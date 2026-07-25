Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку после нескольких недель массовых студенческих протестов в Дели.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на индийские медиа.

Участники митингов требовали отставки Прадхана из-за нарушений на экзаменах, в частности, утечки экзаменационных материалов Национального вступительного экзамена (NEET-UG).

Волнения получили название «протест тараканов». Оно связано с «Национальной партией тараканов» и ее сатирической онлайн-кампанией в мае. Ее основали студенты в ответ на высказывания председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта, поскольку тот сравнил безработную молодежь с насекомыми.

Протесты начались после майских экзаменов в престижные медицинские вузы Индии. Правительство аннулировало результаты первого экзамена всем поступающим, поскольку стало известно, что задания были опубликованы заранее. Несколько человек после перенесенного стресса совершили суицид. Протесты жестко подавляла полиция, около 150 протестующих оказались в больницах.

Основатель «тараканьего движения» Абхиджит Дипке заявил, что протесты прекратятся, если после отставки министра образования правительство выполнит и другие условия. Среди них — компенсации семьям, чьи дети совершили самоубийство из-за результатов экзаменов, в 10 млн рупий ($103,5 тыс. — ред.). Еще одно требование включает отказ от преследований участников митингов и публичные извинения в адрес протестующих от силовиков.