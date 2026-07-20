Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана Сабухи Мамедов экстрадирован из Сербии в Азербайджан.

Как сообщили в Министерстве юстиции, обвиняемый был задержан на территории Сербии по линии Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане. Его местонахождение было установлено в ходе международного розыска.

По данным следствия, в 2023 году Сабухи Мамедов, злоупотребляя доверием и вводя потерпевшего в заблуждение ложными обещаниями, совершил мошенничество в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана. Сумма причиненного ущерба оценивается в 90 млн 869 тыс. 964 маната.

После обращения Генеральной прокуратуры Азербайджана и проведенных переговоров сербская сторона согласилась на экстрадицию обвиняемого.

Сотрудники Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы доставили Сабухи Мамедова из Белграда в Азербайджан. На основании решения суда он помещен в следственный изолятор.

В Министерстве юстиции отметили, что работа по возвращению в страну лиц, объявленных в международный розыск, продолжается.