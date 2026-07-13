Великобритания официально объявила иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Правительство Британии заявило, что воспользовалось новыми полномочиями для внесения КСИР в список запрещенных организаций.

По данным британских властей, решение принято на фоне серии нападений на представителей еврейской общины в стране. Теперь любая поддержка КСИР, а также публичные призывы к такой поддержке будут рассматриваться как уголовное преступление в соответствии с законодательством Великобритании.