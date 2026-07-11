Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в ближайшие часы выступит с важным обращением. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.

По данным агентства, послание будет посвящено похоронам и церемонии прощания с его отцом, бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Как утверждается, Али Хаменеи погиб в феврале в результате авиаудара США по Тегерану, нанесенного в начале американской военной операции на Ближнем Востоке.

Подготовка церемонии национального масштаба заняла несколько месяцев из-за продолжающегося военного конфликта.