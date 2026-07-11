Российские государственные хакеры систематически взламывают подключенные к интернету гражданские IP-камеры в европейских странах НАТО, чтобы отслеживать поставки военной техники и оружия в Украину.

Об этом говорится в совместном заявленит Генеральной службы разведки и безопасности (AIVD) и Военной разведки (MIVD) Нидерландов

По данным спецслужб, масштабная российская операция нацелена на камеры вдоль логистических маршрутов военных перевозок в Европе, в частности в Нидерландах. Хакеры надеялись определить, какое именно оружие отправляется в Украину.

В ходе совместного расследования спецслужбы выявили, что в Нидерландах было взломано небольшое количество камер непосредственно на военно-логистических маршрутах. В настоящее время организации, владеющие этими устройствами, предупреждены и принимают соответствующие меры безопасности.

Разведчики отмечают, что Нидерланды являются важной целью для российских шпионов из-за своей роли транзитной страны и активной военной поддержки Украины.

Расследование в Нидерландах показало, что большинство взломанных IP-камер оказались незащищенными: у них были стандартные пароли, устаревшее программное обеспечение и заводские настройки. Часто речь идет о дешёвых китайских камерах Hikvision или Dahua, в частности о системах «умных» дверных звонков, которые граждане устанавливают для охраны частных домов или бизнеса. При этом владельцы устройств обычно даже не подозревают, что их камеры были взломаны.

Ильгар Худиев

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