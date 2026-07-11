День после парламентских выборов в Армении начался для Никола Пашиняна с триумфальных заявлений. Его партия «Гражданский договор», набрав 49,89% голосов — около 726,8 тыс., получила 64 из 105 мест в Национальном собрании и сохранила контроль над парламентом. Явка составила 58,97%.

Сам Пашинян поспешил назвать итоги голосования «исторической победой», которая якобы гарантирует Армении «вечность и развитие». Европейские лидеры также не заставили себя ждать с поздравлениями. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «демократической Армении, которая всё ближе к Европе», а Дональд Туск отдельно отметил «проевропейский курс» Еревана и его «преемственность».

Однако за победными речами и европейскими поздравлениями скрывалась совсем другая картина: системное давление на оппозицию, массовые задержания и активное использование административного ресурса. То, что западные столицы предпочли назвать «демократическим выбором Армении», в случае Грузии или любой другой неудобной страны наверняка было бы квалифицировано как «отступление от демократии» — с угрозами санкций, резолюциями и требованиями пересмотра итогов голосования.

Причём давление на оппонентов «Гражданского договора» началось ещё до официального старта кампании. Против представителей реваншистской и пророссийской оппозиции были возбуждены десятки уголовных дел, главным образом по обвинениям в подкупе избирателей.

Этими уголовными преследованиями дело не ограничилось. По данным наблюдателей, были задержаны сотни активистов и сторонников оппозиционных сил, прежде всего партий «Сильная Армения» и «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Сама оппозиция заявляла более чем о 500 задержанных.

При этом правоохранительная активность носила откровенно избирательный характер. Следствие концентрировалось на оппозиционных кандидатах, их штабах и ближайшем окружении, тогда как аналогичные обвинения в адрес провластных структур фактически оставались без внимания.

Одновременно давление оказывалось не только на политических оппонентов, но и на сотрудников государственных учреждений. Наблюдатели фиксировали случаи, когда их вынуждали посещать мероприятия правящей партии. Параллельно власти запускали социальные и экономические инициативы, которые могли восприниматься как попытка заручиться поддержкой избирателей за счёт бюджетных средств.

Таким образом, речь шла уже не об отдельных нарушениях, а о последовательной зачистке политического поля ещё до дня голосования.

Несмотря на это, второе место заняла пророссийская «Сильная Армения», набравшая около 23,3% голосов. Этот результат показал, что значительная часть армянского общества по-прежнему не поддерживает прозападный курс действующей власти.

Тем не менее Пашинян под прикрытием «борьбы с коррупцией» и «защиты демократии» продолжает выстраивать классическую авторитарную вертикаль. Особенно цинично на этом фоне выглядит реакция Запада.

Для сравнения: в Грузии принятие закона об иноагентах и действия правящей партии «Грузинская мечта» вызвали шквал критики — заявления о «демократическом откате», угрозы санкций и массовые протесты при активной поддержке европейских политиков.

В случае Армении применяется совершенно иной подход. Несмотря на массовые аресты оппозиционеров, давление на бизнес и избирателей, а также восприятие selective justice («избирательного правосудия») со стороны международных наблюдателей, Пашиняна поздравляют и продолжают называть «демократом».

Причина подобной снисходительности очевидна. Европейские и американские официальные лица предпочитают закрывать глаза на репрессии, поскольку Пашинян проводит удобную для них геополитическую линию: дистанцирование от ОДКБ и сближение с ЕС и США.

В этом и заключается классический пример двойных стандартов. Когда репрессии проводит «свой» лидер, они квалифицируются как «законные действия в рамках правового государства». Когда то же самое делает неугодная власть, это уже называется «авторитаризмом» и становится поводом для санкций.

Однако поддержка Запада не делает Армению более демократичной — она делает её более зависимой. Пашинян постепенно превращает страну из российского форпоста в инструмент западной политики в Закавказье.

Последствия такой политики становятся всё более очевидными:

• Внутренний раскол усиливается: почти 30% голосов отдано за пророссийские силы.

• Экономические проблемы не решаются.

• Мирный процесс с Азербайджаном буксует: без конституционных изменений полноценный договор невозможен.

• Армения рискует стать разменной монетой в большой игре между Россией и Западом, как это уже не раз происходило в истории региона.

В итоге Запад получает удобного «партнёра» для давления на Москву и контроля над транспортными коридорами. Армения же получает репрессивный режим, который прикрывается европейской риторикой, а также растущую изоляцию от традиционных союзников.

Таким образом, выборы 7 июня 2026 года и последующие события показали: в Армении под лозунгами «демократии» и «европейского выбора» укрепляется авторитарный режим Никола Пашиняна. Массовые аресты, selective justice, давление на оппозицию и бизнес — это не «отдельные нарушения», а системная политика.

Вместо того, чтобы требовать соблюдения реальных демократических стандартов, Запад предпочитает молчать и поздравлять «своего» лидера. Это не про ценности. Это про геополитику.

Для региона подобные процессы несут прямые риски: затягивание мирного урегулирования с Азербайджаном, рост реваншистских настроений внутри Армении и превращение страны в зону перманентной нестабильности.

История показывает, что диктатуры, даже «проевропейские», редко заканчиваются хорошо — как для самих народов, так и для соседей. Армения в этом смысле не исключение.