Генпрокуратура Армении намерена добиться лишения неприкосновенности двух представителей парламентской оппозиции — лидера блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна и представителя блока «Армения» Ишхана Сагателяна для уголовного преследования.

Об этом сообщают армянские медиа.

Ведется работа над оформлением пакета ходатайств в отношении двух оппозиционных депутатов и осенью представить их уже парламенту нового созыва. При этом не уточняется в рамках каких уголовных производств составляются ходатайства и какие действия планируются в отношении депутатов.

Напомним, что 14 июня Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала окончательные результаты выборов, согласно которым «Гражданский договор» получил 49,7456% голосов (64 мандата), «Сильная Армения» — 23,2710% (29 мандатов), а блок «Армения» — 9,9231% (12 мандатов).