Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турецкой Республике.

Как сообщает Минобороны, в рамках визита министр обороны принял участие в церемонии выпуска курса «Управление объединённым штабом» Объединённого военного института Национального университета обороны Турецкой Республики, а также курсов «Управление штабом» институтов Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил.

Выступивший на мероприятии Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Генерал-полковник З.Гасанов вручил дипломы азербайджанским военнослужащим, успешно завершившим обучение на курсах. К символическому пню были прикреплены эмблемы выпуска, после чего выпускникам были вручены сертификаты.