Израиль передал администрации США разведывательные данные, согласно которым Иран может готовить покушение на президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, израильская сторона предоставила американским властям информацию о предполагаемых планах Тегерана. При этом не уточняется, когда и по каким каналам эти сведения были переданы.

Выступая в среду перед журналистами в Анкаре, президент США заявил, что считает себя одной из главных целей Ирана.

По данным WSJ, Иран на протяжении нескольких лет открыто заявляет о намерении отомстить Трампу за ликвидацию в 2020 году командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Газета также отмечает, что в последние недели между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилились разногласия по вопросу дальнейшей стратегии в отношении Ирана. В то время как Нетаньяху выступает за продолжение военной кампании, Трамп стремится не допустить дальнейшей эскалации конфликта. При этом, как сообщили в канцелярии израильского премьера, в четверг лидеры двух стран договорились продолжить координацию действий.