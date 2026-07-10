Украина в скором времени получит от США партию ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot. Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

«В ближайшие дни мы получим пакет от США, а также были отдельные договоренности у меня с европейцами, там пока еще нет конкретных дат, но будут дополнительные ракеты PAC-3», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, ожидают ли Украину по итогам саммита НАТО в Анкаре быстрые поставки ракет PAC-3 от партнеров.

Зеленский также отметил, что между Киевом и Вашингтоном были достигнуты договоренности о производстве ракет для Patriot на территории Украины.