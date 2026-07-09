Кандидат на пост лидера правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм пообещал принимать более жесткие меры в отношении Израиля из-за строительства еврейских поселений на западном берегу реки Иордан и нарушения режима прекращения огня в секторе Газа.

«Тот факт, что невинных палестинцев, включая детей, продолжают убивать, что по-прежнему сохраняется гуманитарный кризис, когда гуманитарная помощь ввозится в скромных объемах, что израильские военные продолжают расширять зону контроля в Газе, полностью неприемлем. Мы должны делать больше для оказания давления на израильское правительство», — сказал политик в видеообращении, опубликованном в X.

При этом Бернэм назвал позитивным моментом признание правительством премьер-министра Великобритании Кира Стармера палестинского государства осенью 2025 года.

«Но давайте быть честны: Великобритания слишком медленно действовала с призывами к прекращению огня. Сейчас мы должны делать больше для усиления нашей позиции», — указал он, добавив, что Израиль «пытается сделать невозможным» урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств.

Бернэм отметил, что в случае прихода к власти рассмотрит возможность введения дополнительных санкций в отношении тех, кто «вовлечен в насилие в Газе». Кроме того, он заявил, что может «запретить торговлю с незаконными поселениями». В то же время Бернэм отказался называть действия Израиля в Газе геноцидом, несмотря на «растущее число доказательств вероятного совершения военных преступлений». По его мнению, данный вопрос должен решать уполномоченный суд.