Франция направит своих военнослужащих в Финляндию для участия в операциях передовых сил НАТО. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Турции.

«Сегодня мы объявили о своем участии в операциях передовых сухопутных сил в рамках НАТО в Финляндии, по согласованию с Финляндией и Швецией Франция примет участие в них на ротационной основе», — сказал президент.

По словам Макрона, это очередной шаг в рамках обеспечения безопасности европейской территории наряду с операциями на восточном фланге альянса и в Румынии. Он также выразил готовность заместить США после того, как те перегруппируют свои силы в Европе.

«Франция в одиночку покрыла 80% морских потребностей, возникших в результате передислокации американских сил», — уточнил президент.

Ранее канцелярия президента Финляндии опубликовала заявление, в котором говорилось о размещении французского подразделения в новый штаб передовых сил НАТО в финском Рованиеми. Там также отмечается, что Франция совместно с Финляндией будет проводить подготовку военных для нужд штаба.

«Франция внесет свой вклад в развертывание войск для ротации в штабе передовых сил НАТО в Финляндии, в том числе путем задействования боевого подразделения, которое будет интегрировано в состав штаба и развернуто в районе его ответственности», — говорится в заявлении.

Штаб передовых сил НАТО в Рованиеми начал работу 6 июня.