Служба внешней разведки России заявила, что в Брюсселе считают неизбежным глубокий экономический кризис в Армении в случае ее выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как утверждает пресс-бюро СВР, в Евросоюзе понимают, что из-за собственных экономических трудностей и последствий санкционной политики не смогут компенсировать Еревану возможные многомиллиардные потери. По данным российской разведки, ряд стран ЕС также не готов открывать свои рынки для армянской продукции в ущерб национальным производителям.

При этом, как заявили в СВР, Брюссель намерен и дальше заверять Армению в своей поддержке, связывая перспективы интеграции с проведением реформ. В частности, по утверждению ведомства, от правительства Никола Пашиняна ожидают сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических секторах, разрыва гуманитарных связей с Россией и противодействия внутренним оппонентам этого курса.

В СВР также заявили, что ЕС планирует поддерживать интерес Еревана к евроинтеграции обещаниями либерализации визового режима и перспективой превращения Армении в «процветающий перекресток мира». При этом в ведомстве подчеркнули, что странам ЕАЭС не следует рассчитывать на поддержку курса Армении на сближение с Евросоюзом.