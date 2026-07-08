Президент США Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов по Ирану, уже находясь в Анкаре для участия в саммите НАТО. Об этом сообщил в X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в американской администрации.

По его данным, президент США «одобрил план нанесения удара по Ирану и отдал приказ», уже находясь в Турции, куда он прибыл 7 июля. Как отмечает Axios, Трамп провел в Анкаре совещание с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом, главой Минфина США Скоттом Бессентом и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Дэном Кейном.

По словам представителя администрации, пока не известно, как долго США планируют наносить удары по Ирану, решение на этот счет будет принято по итогам оценки их результатов.