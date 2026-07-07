Новый раунд переговоров с участием представителей Израиля и Ливана состоится на следующей неделе в Риме. Об этом сообщил глава израильского МИД Гидеон Саар.

«Менее двух недель назад Израиль, Ливан и Соединенные Штаты заключили историческое рамочное соглашение. Эти переговоры должны продолжиться на следующей неделе в Риме, Италия», — сказал он по итогам встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем, прибывшим с визитом в Иерусалим. Трансляцию вела пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Говоря о контактах с Ливаном, Саар в очередной раз выразил мнение, что Израиль хочет мира со всеми соседями, а главным препятствием на этом пути, по его версии, является проиранская шиитская организация «Хезболлах», вооруженные отряды которой активно действуют в Южном Ливане.

«Мы стремимся к миру с нашими соседями, мы стремимся к миру с Ливаном. Мир должен быть основан на безопасности», — отметил он.

Как сказал глава МИД Израиля, у его страны, армия которой контролирует несколько районов Южного Ливана, «нет территориальных амбиций» в отношении соседней республики.

«Наше присутствие в зоне безопасности в Южном Ливане связано исключительно с соображениями безопасности из-за необходимости защитить населенные пункты на севере Израиля», — заверил Саар.